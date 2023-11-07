وزير الاتصالات: تطوير أكثر من نسبة 75% من مكاتب بريد محافظة القليوبية

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة نجحت في تطوير أكثر من نسبة 75% من مكاتب البريد بمحافظة القليوبية، والتي يتجاوز عددها 200 مكتب، وشمل هذا التطوير ميكنة الخدمات البريدية والحكومية والمالية لمواطني المحافظة، كما زودت بماكينات صراف آلي لتسهل على المواطنين الحصول على كل الخدمات اللازمة.

أضاف "طلعت"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الثلاثاء، بمقر محافظة القليوبية، على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات القومية، أن الوزارة أطلقت منصة "مبادرتك" لتدريب الشباب عن بعد في كل تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة المزيد من الفرص التدريبية للشباب، مشيرًا إلى نماذج ناجحة من الشباب والفتيات، الذين استطاعوا العمل في كبرى الشركات، بعد تلقيهم تدريبات وبرامج تقدمها الوزارة والقطاعات التابعة لها.

أشار عمرو طلعت، إلى مشروعات الخدمة المجتمعية التنموية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواطني محافظة القليوبية وأهمها "قدوتك"، و"مهارتك"، و"حياة كريمة رقمية"، ونجحت الأخيرة في تدريب 11 ألف متدرب معظمهم من السيدات والفتيات، بهدف توسيع الخدمات الرقمية، وبناء مجتمع رقمي يرتكز على المنظومة الرقمية في كافة مناحيها وكافة أطيافه وشرائحه.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة نجحت في إنشاء 25 مركزًا للإبداع "كرياتيفا" في كل محافظات الجمهورية، ومن بينها مركزًا في مدينة بنها، والذي يقدم برامج تدريبة متقدمة للشباب ليصبح قادر على دخول سوق العمل سواء داخل مصر أو من خلال مبادرة "المهنين المستقلين" لتأهيل الشباب على فرص عمل في الخارج وهم مقيمون في مصر، أو أن يصبحوا رواد أعمال قادرين على جذب استثمارات أجنبية لشركاتهم.

ولفت عمرو طلعت، إلى إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قيادة نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 ليصبح من أعلى القطاعات الإنتاجية نموًا يصل إلى 16%، وبلغت الصادرات الرقمية 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى دور محافظة القليوبية في هذا النمو، وكان لها نصيبًا من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والذين بلغ عددهم 1200 من أبناء المحافظة، كما استفاد 30 طالب من المحافظة من مبادرة "بناة مصر الرقمية" للحصول على درجة الماجستير من كبرى الجامعات، فضلًا عن مساهمة أبناء المحافظة في معهدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من 5 آلاف طالب خلال العامين الماضيين.