

واستعرض الجانبان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها، كما تم توقيع بروتوكول للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، وتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الدولية، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية للطلاب اليمنيين للدراسة في صربيا في اطار برنامج " العالم في صربيا " وخلق شراكات للتعاون في المجالات الاخرى ذات الاهتمام المشترك كالقطاع الزراعي والصحي.