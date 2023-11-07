اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا خارجية الولايات المتحدة واليابان يبحثان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:10 م
وزيرا خارجية الولايات المتحدة واليابان يبحثان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مع نظيرته اليابانية كاميكاوا يوكو، مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وأهمية الدعم القوي والمستدام لأوكرانيا.


وأعرب بلينكن عن شكره لكاميكاوا على إدانتها لهجمات حماس على إسرائيل وتقديم تعازيه للمواطنين الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم، وفق ما جاء على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.


كما ناقش الجانبان استمرار الزخم الإيجابي في التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا في أعقاب قمة كامب ديفيد في أغسطس. وأشاد بلينكن بوزيرة الخارجية كاميكاوا وفريقها لتنظيمهم اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.


وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان.







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وزارة الخارجية الأمريكية

اليابان

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المساعدات لقطاع غزة

فلسطين




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