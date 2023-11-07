وزيرا الدفاع والخارجية البريطانيان يصلان لليابان للمشاركة فى اجتماعات مجموعة السبع

وصل وزيرا الدفاع والخارجية البريطانيان اليوم الثلاثاء إلى اليابان للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع والمتوقع أن تركز على خفض التصعيد للصراع الدائر فى قطاع غزة.
ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الدفاع جرانت شابس بنظرائهما اليابانيين يوكو كاميكاوا ومينورو كيهارا.
كما أنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لبحث عدة قضايا أبرزها الحرب فى غزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوتر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما توجهت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى اليابان في زيارة تستغرق 3 أيام للمشاركة في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع لعام 2023.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية نولاند ستنضم إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظرائها من المديرين السياسيين لمجموعة السبع ووزراء الخارجية الآخرين لإجراء مشاورات واسعة النطاق حول التحديات العالمية الرئيسية.
وبحسب البيان، فمن المقرر أن تلتقي نولاند خلال زيارتها طوكيو، النائب الأول لوزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي ونائب وزير الخارجية الياباني ماساتاكا أوكانو ونائب مستشار الأمن القومي أكيبا تاكيو لمناقشة جدول الأعمال الثنائي والتطورات في أوكرانيا وتعاونهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتستضيف اليابان الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع هذا العام، بعد الاجتماع الذي عقد في كارويزاوا بمحافظة ناجانو في أبريل الماضي.
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