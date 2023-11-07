اليوم السابع
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وزارة العمل: توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد على ثقافة السلامة والصحة المهنية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:24 ص
وزارة العمل: توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد على ثقافة السلامة والصحة المهنية توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد بثقافة" السلامة والصحة المهنية"
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الخارجة ندوة  للتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين وبحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ،ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة  ، وذلك تنفيذاً لتويجهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف .
 
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية ، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل ، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة ، تحت رعاية  اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .
 
 






وزارة العمل

مديرية العمل بالوادى الجديد

السلامة والصحة المهنية

سلامتك تهمنا



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