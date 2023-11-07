وزارة العمل تختتم 3 برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالأسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات ختام الدورات التدريبية المجانية علي مهن التبريد والتكيف لعدد 16 متدرب، وصيانة الأجهزة المنزلية لعدد 14 متدرب ومتدربة ، ودورة الإلكترونيات والشاشات والتى استفاد منها 16 متدرب، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين بعد إجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية وفق متطلبات كل مهنة من المهن ، وذلك بقاعة المديرية ، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص ، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية فى تقريره للوزارة ، ان مدة الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية بلغت شهرين متتالين ،اما دورة الالكترونيات والشاشات لمدة شهر كامل ، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات ، وأوضح وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية ،

كما أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة قنا أختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية الأولى على مهنة المساحة، بمركز التديب المهنى بقفط ضمن خطة التدريب المهنى للعام التدريبي 2023- 2024 ، وتنظيم الاختبار النهائى للمتدربين النظرى والعملى ، والتى إستفاد منها 13 متدرب ومتدربة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفى إطار جهود المديرية وسعيها لتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالعملية التدريبية وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل بالمحافظات والمهن المستحدثة ، وذلك للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة فى المجتمع ..

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، في تقريره للوزارة أنه جرى الإنتهاء من الدورة التدريبية على المساحة بواقع 100 ساعة تدريبية، كما نظمت الاختبارات النهائية النظرية والعملية للدورة التي استفاد منها 13 من الشباب من الجنسين ، وذلك بمركز التدريب المهني بقفط ، بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية،والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، واحمد سيد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، مضيفاً أن تلك الدورات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية، لتدريب الشباب على الحرف التي من شأنها توفير مصدر دخل و حياة كريمة لهم ، حيث يُعتبر دعم التعليم والتدريب جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة المصرية لبناء جيل مؤهل ومتميز ، ومشيراً إلى انه تابع سير الدورات التدريبية ومعرفة المعوقات التى واجهت الدورات ، ومناقشة المتدربين حول البرنامج التدريبي ، والذين أكدوا على إتمامهم التدريب بنجاح وطلبهم بعمل مزيد من الدورات لتحقيق الاستفادة التامة من المناهج التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب، وتوجهوا بالشكر والتقدير للوزارة والمديرية على إهتمامها بتدريب الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أسواق العمل الداخلية والخارجية .