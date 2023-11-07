وزارة الصحة: توحيد بروتوكولات أورام الرئة لتحسين معدل الاستجابة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم توحيد بروتوكولات أورام الرئة - خط علاجي أول - لتحسين معدل الاستجابة وتقليل فرص ارتداد الورم ( Anti- Egfr)، بالإضافة إلى إدراج عقار موجه جديد لمرضى سرطان القولون المنتشر، وإدراج عقار لحالات ورم (Gist) للحالات غير المستجيبة للخط العلاجي الاول من مرضى سرطان أنسجة الجهاز الهضمى، علاوة على إدراج عقار جديد لعلاج مرضى الالتهاب النفروى للكلى.

وأضافت وزارة الصحة أن تحديث البرتوكولات العلاجية يأتى حرصا من الوزارة على تقديم خدمة علاجية متكاملة على نفقة الدولة.

وقالت وزارة الصحة، إنه يمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال بطاقات الرقم القومى من الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.