نقيب الصحفيين الفلسطينيين: فقدنا 48 صحفيا والاحتلال يهدد بالمزيد من المجازر ضدهم

ماجد تمراز

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن اليوم يصادف مرور شهر على بدء الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، والتي شهدت سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد، بينهم 4200 طفل وحوالي 3000 امرأة، والدمار طال كل شيء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "مدينة غزة بالتحديد السيارات لا تستطيع التحرك، إما بسبب الخوف من القصف أو لانقطاع الوقود تماما عن قطاع غزة، حيث أصبح لتر البنزين بـ 15 دولار بسبب عدم وجوده وبالتالي النازحين يمشون حوالي 20 كيلو متر على الأقل ليتجهوا نحو جنوب غزة".

وقال: "فقدنا أكثر من 48 صحفي وعامل بقطاع الإعلام، وأكثر من 35 صحفي أصيبوا، واثنين في عداد المفقودين، وارتفع عدد المؤسسات الإعلامية المدمرة بالكامل، والصحفيين أغلبهم نزحوا باتجاه الجنوب بسبب تهديدات جيش الاحتلال واستهدافهم، خاصة بعد تحذير متحدث جيش الاحتلال لهم".

وتابع: "ما يحدث هو تهديد من أجل عدم نقل جرائمهم التي يقومون بها، والاحتلال يريد اقتراف المزيد من المجازر ضد الصحفيين، وتحديدا في المستشفيات التي يتواجد فيها عدد كبير منهم".