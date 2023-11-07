نصائح لمرضى ارتجاع المرىء تجنبك حرقة المعدة وصعوبة البلع

كتبت إيناس البنا

أوضح الدكتور مصطفى عبد الفتاح أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى والكبد والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، أن ارتجاع المريء يحدث عندما لا تعمل العضلة العاصرة بالمعدة بشكل صحيح، حيث يعاني الجميع تقريبًا من حرقة المعدة بسبب الارتجاع الحمضي من وقت لآخر، ويحدث ارتجاع المريء عندما يحدث الارتجاع أكثر من مرتين في الأسبوع.

وأضاف في تصريح لـ " اليوم السابع"، أن ارتجاع المريء قد يسبب مشكلات مستمرة وغير مريحة منها حرقة المعدة وألم في الصدر وصعوبة في البلع وأكثر من ذلك، مما يتطلب إعادة تقييم دقيقة لكل من الخيارات الغذائية وعادات نمط الحياة.

ونصح الطبيب بضرورة اتباع نظام غذائى صحى وتقليل الأطعمة الزيتية والحارة والمشروبات الغازية لأنها تؤثر أيضا على العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما يؤدي إلى زيادة الارتجاع، كما يجب تقسيم وجباتك الكبيرة إلى وجبات أصغر وأكثر تكرارًا لمنع انخفاض قوة العضلة العاصرة للمريء وتقليل خطر الارتجاع، مع تجنب التدخين قدر المستطاع.

يجب أيضا تجنب تناول بعض الأطعمة أبرزها البصل النيء والطماطم النيئة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء، والامتناع عن شرب الماء بكثرة مع الوجبات لتقليل تكوين الغازات وتقليل الارتجاع، مع الحرص على شرب من 8-10 أكواب من الماء يوميًا، مع ضرورة تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة لمدة ساعتين على الأقل.