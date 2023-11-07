اليوم السابع
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نتنياهو لـ"ABC": ندرس إعلان فترات توقف صغيرة للعمليات العسكرية فى غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:47 ص
نتنياهو لـ"ABC": ندرس إعلان فترات توقف صغيرة للعمليات العسكرية فى غزة نتنياهو
أحمد علوى

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سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء،بـ"توقفات صغيرة" في العمليات العسكرية في غزة لتقديم المساعدة وتحرير الرهائن، ولكن دون وقف لإطلاق النار.
 
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون تحرير الرهائن، أما بالنسبة لتلك التوقفات التكتيكية - ساعة هنا، ساعة هناك - فلقد كانت لدينا من قبل، وأعتقد أننا سنتحقق من الظروف لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحرير الرهائن".
 
وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن "التوقفات التكتيكية" تمت مناقشتها في محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.
وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.
 
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
 

 







نتنياهو

العمليات العسكرية فى غزة

غزة



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