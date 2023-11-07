نتنياهو لـ"ABC": ندرس إعلان فترات توقف صغيرة للعمليات العسكرية فى غزة

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون تحرير الرهائن، أما بالنسبة لتلك التوقفات التكتيكية - ساعة هنا، ساعة هناك - فلقد كانت لدينا من قبل، وأعتقد أننا سنتحقق من الظروف لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحرير الرهائن".

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن "التوقفات التكتيكية" تمت مناقشتها في محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.

وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.