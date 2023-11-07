نائبة بايدن تشدد على أهمية ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا

وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة الرئيس الأمريكي، وولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي ضرورة حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية.

وناقشت هاريس مع ولي العهد البحريني الخطوات المتخذة لتعزيز الموقف الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمية، كما أكدت مجددًا على العلاقة الثنائية الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والبحرين، وناقشت التنفيذ المستمر لـ "اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار" - وهي إطار عمل حاسم لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والاستخبارات والتكنولوجيا والدفاع والتجارة بين البلدين.

واتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرقهما.