اليوم السابع
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منسق التحالف الوطنى: الشعب المصرى يستقطع من قوته من أجل الأشقاء فى قطاع غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:48 م
منسق التحالف الوطنى: الشعب المصرى يستقطع من قوته من أجل الأشقاء فى قطاع غزة مداخلة إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطنى بالإسكندرية
كتب الأمير نصرى

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تحدث إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطنى بالإسكندرية، عن دعم التحالف وتقديم الإغاثات لأهالى غزة، قائلا:" الشعب المصرى داعم للقضية الفلسطينية ويستقطع من قوته ويوجه لأشقاءه فى غزة، رفضا للعدوان والتهجير العرقى والإبادة الجماعية والتمسك بكل المواثيق الدولية تجاه الإنسانية".
 
ودعا إيهاب زكريا، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، المجتمع الدولى والعربى للنظر لشعب فلسطين نظرة إنسانية بعيدا عن خلافاتنا، أو أى صراع سياسى، مؤكدا أن حكر الموضوع فى خلاف ما بين حماس وإسرائيل ظلم لكل مواطن يعيش فى غزة ولد ليكون فلسطينيا وكأنها سبة.
 
كما دعا إيهاب زكريا المجتمع العربى والغربى لاتخاذ ما هو لازم والاقتداء بمصر، وهى التى لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وهى عانت بسبب هذه القضية على مدار عقود وتأثرت اقتصاديا بدرجة أكبر بكثير من أى أثر لمسته أى دولة عربية أخرى.






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