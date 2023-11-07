اليوم السابع
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مقتل مساعد قائد الجيش الأوكرانى فى انفجار "هدية مفخخة"

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:38 ص
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكرانى فى انفجار "هدية مفخخة" الجيش الاوكرانى
أحمد علوى

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قتل الميجر جينادي تشاستياكوف مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية في انفجار  فيما وصفه وزير الداخلية إيهور كليمينكو بأنه حادث.

وقال كليمينكو إن تشاستياكوف عاد إلى المنزل ومعه هدايا عيد ميلاد من زملائه، بما في ذلك صندوق من القنابل اليدوية المصنعة في الغرب كان يعرضه لابنه.

وكتب كليمينكو عن الحادث على تيليجرام "أخذ الابن القنبلة من يده (والده) أولا وبدأ في لف الحلقة. ثم أخذ الأب القنبلة اليدوية من الطفل وسحب الحلقة مما تسبب في انفجار مأساوي".

وقال كليمينكو إنه تم التعرف على هوية زميله الذي قدم الهدية، وتم العثور على قنبلتين يدويتين أخريين من هذا النوع في مكتبه مع بدء التحقيق. وقال إنه أصدر التوضيح حتى لا "تنشر معلومات غير رسمية".

 

 







اوكرانيا

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