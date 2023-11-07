اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مرفق الكهرباء ينصح باستبدال سخان المياه الكهربائى بآخر شمسى لترشيد الاستهلاك

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:00 م
مرفق الكهرباء ينصح باستبدال سخان المياه الكهربائى بآخر شمسى لترشيد الاستهلاك وزارة الكهرباء- أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح للمواطنين بمميزات وفوائد سخان المياه الشمسي فى ترشيد الاستهلاك خاصة، حيث إنه يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.
 
وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى ميزات السخان الشمسى وهى كالآتى:
 
1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
 
2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.
 
3ـ يوفر فى استهلاك الكهرباء.
 
4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.
 
5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.
 
6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.
 
7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.






الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ترشيد الاستهلاك

سخان المياه الكهربائي

سخان المياه الشمسي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة