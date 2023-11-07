مرفق الكهرباء ينصح باستبدال سخان المياه الكهربائى بآخر شمسى لترشيد الاستهلاك

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح للمواطنين بمميزات وفوائد سخان المياه الشمسي فى ترشيد الاستهلاك خاصة، حيث إنه يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى ميزات السخان الشمسى وهى كالآتى:

1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر فى استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.