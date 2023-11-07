مدير تعليم الجيزة يوجه الإدارات التعليمية بتفعيل مجموعات دعم المدارس

كتبت - مرام محمد

وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الإدارات التعليمية بنشر القنوات التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا 1,2,3 على صفحات الإدارات وتوعية الطلاب بأهميتها، وكذلك تحميل المناهج الدراسية على اسطوانات وتوزيعها على الطلاب للاستفادة العلمية من خلالها.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم داخل المدارس والإعلان عنها ونشر الدعاية اللازمة لها لصالح الطلاب وأولياء أمورهم، مشددًا على عدم إجبار الطالب أو ولي الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس والعمل دائما على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والتسهيل عليهم فى كافة المتطلبات.

ووجه أشرف سلومة، بتفعيل دور التربية الاجتماعية والتربية النفسية من خلال الندوات التثقيفية التي تحث على مكارم الأخلاق وتقبل الآخر وعدم التنمر بالتعاون مع أمن المدرسة لاستيعاب أية مشكلات قد تعوق العملية التعليمية وحلها سريعًا.