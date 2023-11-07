مدير تعليم الجيزة يبحث مع وكلاء الإدارات التجهيز لأعمال الامتحانات وتجهيز الخامات

كتبت - مرام محمد

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع وكلاء الإدارات التعليمية، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير الشئون التنفيذية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء.

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

هدف الاجتماع إلى مناقشة عدة موضوعات خاصة بالعملية التعليمية داخل مدارس تعليم الجيزة، وكان من أبرزها:

-التجهيز لأعمال الامتحانات، وتجهيز خامات الامتحانات وعدم تحميل ولي الأمر أعباء إضافية، على أن يكون الاختبار خلال اليوم الدراسي لضمان حضور جميع الطلاب.

-المتابعات المستمرة على أرض الواقع ورصد السلبيات واحتواء المشاكل داخل الإدارات التعليمية والمدارس والعمل على حلها فورا.

-تفعيل دور التربية الاجتماعية والنفسية وذلك من خلال التفاعل السريع والتواصل الدائم مع أولياء الأمور، والعمل على حل المشكلات، والتواجد منذ بداية اليوم وحتى نهايته.

-المتابعة المستمرة للمدارس من خلال توجيه كل مادة. وتفعيل دور المدرس الاول المشرف داخل المدارس

-الهدف الأساسي لقوافل المتابعة هو تقديم الدعم للمدارس والعمل على حل المشكلات وتحقيق الانضباط الاداري

-تفعيل دور المشاركة المجتمعية في حل المشكلات والأزمات.

-سد العجز والتواصل مع الموجه العام لسد العجز.

-التواجد مع مديرى المدارس ومتابعة السلبيات وحلها.

-تنفيذ ورش عمل بجميع التوجيهات لتبادل الخبرات والاطلاع على كل جديد.

-التعاون بين المدارس والإدارة، ومتابعة الإشراف اليومي، والمعلمين داخل المدارس.

-مشاركة إدارة المشاركة المجتمعية في حل المشكلات والأزمات.

-الالتزام والانضباط بالمدارس، من الأولويات الواجب توافرها داخل المدرسة.

-التواجد مع مديرى المدارس ومتابعة السلبيات ومحاولة حلها.

-متابعة المدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية.

-يمنع تمامًا إجبار أي طالب على الدروس الخصوصية.

-تفعيل مجموعات الدعم وايجاد معلمين متميزين للمجموعات وتوفير مكان للعمل فيه قاعة أو اكثر.

-التواصل المستمر مع المديرية وفي حال وجدت مشكلة لسرعة حلها.