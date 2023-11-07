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محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على أراضى زراعية بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:47 م
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على أراضى زراعية بمنشأة القناطر محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة على الأراضي الزراعية
كتبت – مرام محمد

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وجهت محافظة الجيزة، حملاتها المكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات التي شهدها مركز ومدينة منشاة القناطر والتي أسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، بقرى المنصورية وأبو غالب بمساحة كلية تصل إلى 4630م2 مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية.
 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.
 
محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (1)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (2)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (3)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (4)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (5)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (6)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (7)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تنفذ ١٢ قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية (8)
محافظة الجيزة تنفذ 12 قرار إزالة لقاعات أفراح مقامة علي الأراضي الزراعية

 







الجيزة

محافظ الجيزة

تعديات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

التعدي على الأراضي



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