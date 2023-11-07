"متلازمة شد الشعر" اضطراب نفسى ناتج عن القلق.. طرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر، إن هوس نزع الشعر، أو متلازمة شد الشعر أحد الاضطرابات النفسية التى تنتشر بشكل خاص بين السيدات، مضيفا أن التوتر والقلق والتفكير الزائد عن الحد هو أهم مسببات هذا المرض النفسى.

وأشار إلى أنه توجد فكرة وسواسية تسيطر على المريض تجعل لديه رغبة لا تقاوم في نزع شعره، عادة من فروة الرأس والرموش والحواجب.وأضاف أن المريض يقوم بنزع شعره رغم إنه يعلم أن هذا يلحق الضرر به ولكنه لا يستطيع التحكم في نفسه نتيجة سيطرة الفكرة عليه والناتجة عن الوسواس القهرى، لذا يقوم بشد شعره عندما يشعر بالتوتر كوسيلة لمحاولة تهدئة نفسه.

وأوضح الدكتور محمد حمودة أن هذا المرض النفسي يسبب تشوه في شكل فروة رأس المريض وكذلك حواجبه، وبعض المرضى يأكلون الشعر ويحدث لهم انسداد معوي نتيجة أكل كميات كبيرة من الشعر.

وتابع استشاري الطب النفسى قائلا إن متلازمة شد الشعر تحتاج إلى طبيب أمراض نفسية لعلاجها، حيث قد يذهب بعض المرضى لطبيب الجلدية لكن هذا المرض سببه الرئيسي نفسى.وأكد أن هذا المرض يحتاج علاجا دوائيا مثل: مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، ودواء مضاد للذهان.

وتابع قائلا إنه يحتاج غيضا إلى علاج معرفي سلوكي للتخلص من القلق والتوتر والتفكير الزائد عن الحد الذى يتسبب في قيام المريض بشد شعره للتخلص من هذه المشاعر.