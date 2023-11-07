لطلاب الشهادة الإعدادية.. طريقة سداد رسوم التقدم لامتحانات 2024

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023,2024، باجمالى 158 جنيه، موضحة أنه يتم سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ـ 2024 عبر منافذ البريد أو منافذ فوري بشرط تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالى.

وأضاف، أن رسوم التقدم للامتحانات يجب أن يقوم الطالب بدفعها قبل بدء الامتحانات المقرر لها أن تنطلق فى يناير المقبل وأيضا فى إطار الاستعداد لملء وتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، موضحة: أن الطالب يسدد 10 جنيهات لحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية على يتم دفعها في المدرسة التابع لها الطالب.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة و رقة إجابة مثل السنوات الماضية.

أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل، حيث تضمنت المستندات:

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب .

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب صورة البطاقة الشخصية لولي الامر مكتوب عليها رقم التليفون استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها .

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

- ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.