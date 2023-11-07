فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة

وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نظرًا لجدية الوضع الإنساني وحجم احتياجات سكان غزة، تدعو فرنسا إلى هدنة إنسانية فورية يجب أن يكون هذا الوقف مستدامًا ومستمرًا".