فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة

دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نظرًا لجدية الوضع الإنساني وحجم احتياجات سكان غزة، تدعو فرنسا إلى هدنة إنسانية فورية يجب أن يكون هذا الوقف مستدامًا ومستمرًا".
وأضاف المندوب الفرنسي: "يجب إتاحة الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة وزيادة عدد القوافل الإنسانية. نركز بشكل كبير على معاناة السكان الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة".
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