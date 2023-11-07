علاج دوار الحمل بحركات وحيل بسيطة.. لا تفوتك

كتبت مروة محمود الياس

الحمل والدوار أو الدوخة مشكلة لا تنتهى، فهي أمر طبيعي جد أثناء فترة الحمل، أيا كانت طبيعة جسمها وصحتها ومناعتها، فالأمر يتعلق بعوامل تتغير بحدوث الحمل بحسب تقرير نشر في موقع nationwidechildrens

ومن أبرز أسباب الدوخة أثناء الحمل، اضطراب ضغط الدم وبالتالي يمكنه الانخفاض فجأة، كذلك التغيرات الهرمونية التي تؤثر على سريان الدم مما قد يتسبب في حالة من الدوخة أو الدوار، الهرمونات الأنثوية تتغير أثناء هذه الفترة، كذلك قد تعانى بعض الحوامل من انخفاض في ضغط الدم نتيجة تغير الوضعية فجأة كالجلوس أو الوقوف فجأة.

ومن أبرز العوامل المساعدة على السيطرة على الدوخة أثناء الحمل: