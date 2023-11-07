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طقس اليوم.. حار نهارا على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:00 ص
طقس اليوم.. حار نهارا على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
 
 






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