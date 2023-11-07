ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال أكتوبر فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كافه أشكال الغش والاحتكار.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة فى هذا الإطار، سعياً من المحافظة لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتمكنت جهود مباحث التموين من ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار و128332 لتر بنزين بإجمالى 2429 قضية خلال شهر أكتوبر وتحرير 2212 محضر مخالفة لأصحابها.

شملت القضايا تحرير 1619 قضية فى مجال المحلات العامة والتى تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمى).

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي أسفرت عن ضبط 769 قضية شملت (تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 32 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس، تضمنت (حديد تسليح، أسمنت، جبس، أسمدة، مساحيق غسيل، معسل، بقوليات، عطارة، خضروات مجمدة، مشروبات معلبة، شاى، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة، سكر، بيض، زيت، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات) غير مطابقة للمواصفات او غير صالحه للاستهلاك ومنتهية الصلاحية او بغرض التجميع.

وبمجال البدال التموينى تم تحرير قضية لتجميع والاستيلاء على زيت تموينى مدعم، وقضية أخرى بمجال الأسمدة الزراعية للإستيلاء على أسمدة مدعمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى 6 قضايا بمجال المواد البترولية لتجميع والإستيلاء على بنزين (80، 92، سولار) مدعم وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.