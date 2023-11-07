ضبط مخدرات بميلونى جنيه وتحريز 182 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (324) قضية مخدرات ، (182) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84525) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (29) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- طبنجة - 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,270 كيلو جرام) بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (300,000 ألف جنيه.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية)، وبحوزته (2 بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) بقصد الإتجار، وضبط (حداد- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، وبحوزته ( 5 فرد محلى - أجزاء وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون جنيه تقريباً.