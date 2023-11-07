ضبط عدد من قضايا السرقة فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (تاجر مفروشات ، مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره مترجلاً بإحدى الطرق بدائرة المركز قام شخصان باعتراض طريقه وتهديده بسلاحين ناريين (فرد محلى - بندقية خرطوش) لسرقته وحال مقاومته لهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بكعبى السلاحين وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم وإستوليا منه على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) أنه توجه رفقة (سائق "كان يعمل لديه مُنذ 3 سنوات" ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) مُستقلين سيارة "ملك الـمُبلغ" لأحد البنوك بدائرة القسم لدفع مبلغ مالى قدره (1,5مليون جنيه) ، وقام بترك المبلغ المشار إليه بحوزة السائق لحين الإنتهاء من الأوراق ولدى عودته فوجئ بعدم تواجد السائق أو السيارة وبتواصله مع السائق هاتفياً تبين قيامه بسرقة السيارة والمبلغ المالى ، وأضاف بسابقة قيام السائق بإيهامه بقيام الأجهزة الأمنية بحجز سيارة أخرى ملكه "على غير الحقيقة"، وإتهم المشكو فى حقه بسرقة السيارتان والمبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (السيارتان) والمتهم وبحوزته مبلغ مالى (مليون و475 ألف جنيه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر ، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهم (مالكا محلان للأجهزة الكهربائية "سيئا النية"، وضبط (سيدة) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة عقب قيامها بإستخراج مفتاح مصطنع ومغافلة المجنى عليها وسرقة المشغولات الذهبية المشار إليها ، وتم بإرشادها ضبط المسروقات .

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراى بدائرة القسم ، وبالإنتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى (عامل ، مقيم بمحافظة الفيوم) وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم قرروا بأنه حال قيامهم بإرتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية المُشار إليها بأسلوب "الفك" وإعتلاء المتوفى للبرج وإقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار مما أدى لسقوطه أرضاً ووفاته فى الحال ، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم.