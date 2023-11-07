اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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صافى رأس المال المستثمر بالقطاع العام يرتفع إلى 776.4 مليار جنيه عام 21/22

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:00 ص
صافى رأس المال المستثمر بالقطاع العام يرتفع إلى 776.4 مليار جنيه عام 21/22 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام لعام 2021/2022، ارتفاع قيمة صافى رأس المال المستثمر إلى 776.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 33.1%.

وأضافت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن قيمة الأصول الثابتة ارتفعت إلى 737.2 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 16.7%، وارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 211.0 مليار جنيه عام2021/ 2022، مقابل 173.6مليار جنيه عام 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 21.5% .

وبلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 28.4 مليار جنيه عام2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 32.4%، وبلغت قيمة صافى رأس المال المستثمر 134.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 105.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 27.6%، وبلغـت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022، مقابل 32.1 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 9.5%.







اخبار الاقتصاد

جهاز الاحصاء

القطاع العام




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