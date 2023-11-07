شركة WE: التحاق الدفعة الأولى من طلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بوظائف

كتبت هبة السيد

قالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية في الشركة المصرية للاتصالات (WE)، إن الشركة أطلقت مشروع مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفني بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة، وتمتلك في الوقت الحالي 12 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية بإجمالي 13500 طالب.

أوضحت "نصير"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش افتتاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة القليوبية، أن شركة وي بدأت مشروع مشروع مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بافتتاح أول مدرسة بمنطقة مدينة نصر منذ 4 سنوات وستحتفل خلال أيام بتخريج أول دفعة بإجمالي 190 طالب وطالبة، اجتازوا الاختبارات النهائية بتفوق، واستطاعوا الالتحاق بوظائف بكبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما التحق بعضهم بكليات التكنوجيا التطبيقية، والطاقة والصناعة، والتعليم الصناعي، والمعهد العالي للهندسة.

وتابعت أن الشركة أنشأت 5 مدارس أخرى تغطي نطاقات الدلتا من خلال مدرسة بمدينة المنصورة، والصعيد بمدرسة في مدينة المنيا، والقناة بمدرسة في مدينة السويس، والمحافظات الحدودية بمدرسة في الوادي الجديد إضافة إلى مدرسة بمحافظة الإسكندرية، وبعدها توسعت الشركة بإنشاء 5 مدارس آخرين بتوجيهات رئاسية في مدن طوخ بالقليوبية، وطور بجنوب سيناء، ودمنهور بالبحيرة، وأسيوط، ونستهدف أن نصل إلى مدرسة بكل محافظة.