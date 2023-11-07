زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل لم تعد مكاناً آمناً أو دولة أخلاقية

وكالات

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إن "إسرائيل لم تعد مكاناً آمناً ولن تكون دولة أخلاقية أو قوة إقليمية ولن تربح الحرب ما لم تعد المخطوفين"، معلناً عن تأييده لصفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية للإفراج عن الأسرى الذين احتجزتهم مهما كان حجمها.

جاء ذلك خلال زيارته لخيمة الاحتجاج التي أقامتها عائلات الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في تل أبيب، حيث قالت: "سندعم أي صفقة مهما كانت مدلولاتها وتداعياتها".

وأشار لابيد إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "المعارضة ستدعم كل خطوة، وكل صفقة، مهما كانت بعيدة المدى، وأن الشيء الرئيسي المهم هو عودة المختطفين".

وفيما تعطي المعارضة أهمية لإعادة الأسرى الذين احتجزتهم المقاومة خلال عملية طوفان الأقصى، ترى الحكومة بقيادة نتنياهو أن الأولوية لهزيمة الفصائل الفلسطينية وتدمير غزة ولو كان ذلك على حساب الأسرى الإسرائيليين.