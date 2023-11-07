اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زحام كبير بمحيط شارع الأزهر لتوافد الآلاف لحضور الليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:56 م
زحام كبير بمحيط شارع الأزهر لتوافد الآلاف لحضور الليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين مسجد الحسين
كتب لؤى على

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شهد محيط شارع الأزهر زحام مرورى، نظرا لتوافد الآلاف على مسجد الحسين للمشاركة بالليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين فى القاهرة، والتى بدأت الثلاثاء الماضى، فيما انتشر رجال الامن لتأمين الاحتفالات بانتشار سيارات الاسعاف والمطافى وسيارات الادارة العامة للمرور، وتقوم إدارة المرور فتح الطريق كل فترة لسحب الكثافات المرورية التى أثرت على طريق صلاح سالم. 
 
 
كما انتشر بائعى الحلويات فى جميع الشوارع المؤدية لمسجد الحسين، وقدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام للزائرين.  
 
ونصب اتباع الطرق الصوفية خيام الخدمات فى الأزقة والحارات الملاصقة للمسجد، وتقديم الطعام للزوار، حيث يتم نحر الذبائح وإقامة الموائد خدمة للزائرين، وسط انتشار بائعى الحلوى.






مولد الحسين

استقرار راس الحسين

سيدنا الحسين

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