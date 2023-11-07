روسيا تدعو إلى ضرورة التوصل لهدن إنسانية في قطاع غزة

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دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إلى ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية في قطاع غزة وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء "من الواضح أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي مستمرة، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا في هذه الحالة أن يتم توفير هدن إنسانية".

وأضاف بيسكوف: "من المهم جدًا أيضا بالنسبة لنا تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة وأن يتاح للمواطنين الروس فرصة مغادرة غزة"، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على هذا الأمر.

وفي سياق آخر، أكدت مؤسسة (روس كوسموس) الفضائية الروسية أن مركز مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي باشر الاختبارات النهائية لأول صاروخ فضائي ثقيل من طراز "أنجارا-5أ" في إطار إنشاء مجمع "آمور" الصاروخي الهندسي في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وذكر مركز "خرونيتشيف" الفضائي أن "أول صاروخ فضائي من طراز "أنجارا-5أ" سيطلق قريبا بعد انتهاء اختباراته الختامية وتجميع أجزائه في المطار.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من صاروخ "أنجارا-5أ" قد تم نقلها من المركز إلى شركة "بوليوت" الإنتاجية في مدينة أومسك بغرب سيبيريا، حيث ستجري اختباراته الكهربائية الختامية.

ومن المقرر أن تنتهي اختبارات الصاروخ عمليا بعد إنجاز الاختبار الكهربائي لمرحلة الصاروخ الثالثة، وسيتم تأكيد جاهزيته لنقله إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي لإجراء تحضيرات لإطلاقه الأول.

من جهة أخرى، التقى قائد البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف اليوم الثلاثاء رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج على متن المدمرة الروسية "أدميرال تريبوتس" حيث أطلعه على قدرات السفينة.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" أن هذا اللقاء يأتي قبل ساعات من بدء تدريبات بحرية مشتركة بين البلدين من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل في بحر "أندامان".

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن سفنا وطائرات من الدولتين ستشارك في التدريبات التي تحاكي الوقاية من المخاطر الجوية والمائية وتحت الماء.

ميدانيا.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسي نفذ هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون على البنية التحتية المدنية في البلدات الحدودية في مناطق إيزيوم وتشوهيف وخاركيف وبوهودوخيف وكوبيانسك اللية الماضية.

وذكر سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن أكثر من 17 بلدة في إقليم خاركيف تعرضت لنيران المدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك أوكيب في منطقة بوهودوخيف وهاتيشتشي وبوداركي وأوخريميفكا في مناطق تشوهيف وكاميانكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وبتروبافليفكا وبيريستوفكا في منطقة كوبيانسك".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف مدينة كوبيانسك-فوزلوفي في منطقة كوبيانسك، مما أدى إلى تدمير منزل.. كما وردت تقارير عن قصف على مدينة فوفشانسك في منطقة تشوهيف.