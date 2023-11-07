اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:52 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد جانب من افتتاح المقرات الجديدة
كتب سليم على

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افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والمقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني بمدينة الشيخ زايد.

 

حضر الافتتاح كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، المستشارة زينب صادق، المستشار أحمد عبد اللطيف، المستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، المستشار فوزي شحاتة، وكيل المكتب الفني بالجيزة، المستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار محمد روبي، مدير النيابة الإدارية بأكتوبر- القسم الثاني، ولفيف من المستشارين من أعضاء النيابة.

 

يأتي ذلك في إطار رؤية المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

 

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رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرات جديدة في أكتوبر والشيخ زايد






النيابة الإدارية

أكتوبر

الشيخ زايد

رئيس هيئة النيابة الادارية




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