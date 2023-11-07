رئيس صندوق مصر السيادى: مصر سوق ضخم ونتجه نحو صناعات النقل والطاقة النظيفة

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن عملة الاستثمار فى الأسواق الناشئة عمله شحيحة وهى رؤوس الأموال، وجزء كبير من خلق الشراكة هى دراسة الجدوى من حجم السوق.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل فى مصر، والذى يديرها الإعلامى أسامة كمال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأشار "سليمان" إلى أن مصر سوق ضخم جدا رغم أنها من الأسواق الناشئة، خاصة مع التوجه لصناعات النقل والاتجاه نحو الطاقة النظيفة، والدولة تدعم ذلك الهدف بشكل قوى.

وأضاف أنه يتم تقديم عقود منافسة من الشركات المحلية تنافس الشركات العالمية، وان الصندوق مستثمر فى شركة نيرك، مشيرًا أن الجنية أو الدولار الذى نستطيع استثماره مع القطاع الخاص يجب أن يكون عائدة كبير، موضحا أن الصندوق يستثمر بدراسه جدوى والسوق، وليس بالأمر المباشر وهدفه الربح.