رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية: مشاركة مصر ببورصة لندن رسالة إيجابية..فيديو

لندن - ميرفت رشاد

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن مشاركة الجناح المصري في فعاليات معرض بورصة لندن السياحية WTM، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجارى، تمثل صورة إيجابية ورسالة طمأنة لشركاء المهنة، موضحا أن تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة منحسرة فى فترة زمنية قليلة لا تتعدى 3 شهور، معربا عن تفاؤله لعودة الحركة السياحية بشكل أسرع، متوقعا أن تتعافى السياحة المصرية فى النصف الثاني من الموسم الشتوى الحالى.

وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التمثيل القوى للوفد المصرى الرسمى برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والقطاع الخاص المشارك أعطى شعور بالطمأنينة لجميع شركاء المهنة ومنظمو الرحلات فى الدول السياحية، موضحا أن القطاع الخاص عرض الافتتاحات الجديدة للمشروعات الفندقية واستكمال التجديدات، وهذه رسالة تؤكد أن القطاع يستطيع تخطى الأزمات دائما وابدا ويخرج أقوى من كل أزمة وينظر للمستقبل.

وأضاف الوصيف، أن مصر دولة سياحية من الطراز الأول وستظل مستمرة فى الريادة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد أصدر عدد من البيانات التي أكدت أن مصر دولة آمنة وترحب بجميع الجنسيات للسائحين.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة التابعة لها، قامت بعمل فيديوهات للسائحين المتواجدين داخل المنتجعات الفندقية والمراكب النيلية والمتاحف فى جميع المدن السياحية المصرية، بتوجيه رسالة طمانة لشعوبهم بأن مصر مستقرة ، وتعد هذه الفيديوهات أقوى رسالة بأن مصر آمنة وترحب بالسائحين.