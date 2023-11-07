رئيس اقتصادية قناة السويس: "صنع فى مصر" شعار يمنح حوافز كبيرة للتصدير

كتب سيد الخلفاوى

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن توطين الصناعة كلمة سهلة يمكن أن تقال، ولكن تنفيذها يحتاج مجهود وإرادة كبير جدا، متابعا: ولولا دعم الرئيس السيسي ووزارة النقل بالعقود التي وقعوها مع شركات القطاع الخاص ما كنا سنتقدم في ملف توطين الصناعة.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والتى يديرها الإعلامى أسامة كمال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يجب ان تتوفر بعض العوامل الجاذبة للمستثمر، وعلي رأسها حجم السوق، وذلك تحاول المنطقة الاقتصادية أن تكون جاذبه وتقدم حوافز من خلال البنية التحتية، وتوفير العمالة المطلوبة، والصناعات المغذية لزيادة العمق في الصناعة.

وأوضح أن الهيئة تتيح للشركات استخدام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة لضخ إنتاجها في السوق المحلي وللتصدير في المستقبل، مشيرا إلي ان المستثمر يجب ان لا يكتفي بالسوق المحلي وتلبية احتياجاته، ولكن يجب ان يكون هناك مكون تصديري ليوفر العملة الصعبة ويستطيع التوسع للشركة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التعاون مع الأسواق الأفريقية والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية والدول العربية والشرق الأوسط، لتضم دخول المنتجات بشعار "صنع في مصر" بحوافز كبيرة.