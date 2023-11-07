حقوق حلوان تناقش الأطر الإلكترونية لحماية الأمن السيبرانى فى ضوء رؤية مصر 2030

كتب محمد صبحى

تعقد كلية الحقوق ب جامعة حلوان المؤتمر السنوى التاسع للكلية لعام 2024/2023 تحت عنوان الأطر الإلكترونية لحماية الأمن السيبرانى فى ضوء رؤية مصر 2030، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر.

وينعقد المؤتمر فى شهر أبريل المقبل بمشاركة اساتذة وباحثين دوليين.

وتتمثل محاور المؤتمر فى مناقشة دور المؤسسات العامة والمجتمع المدنى فى حظاية الأمن السيبرانى، ومناقشة الأمن السيبرانى والملكية الفكرية "آفاق وتحديات تسوية منازعات الملكية الفكرية فى العصر الرقمى.

كما يتطرق المؤتمر إلى مناقشة النظام القانونى الدولى للفضاء السيبرانى ،والقانون الجنائى والأمن السيبرانى كما يناقش الأنشطة غير المشروعة فى الفضاء السيبرانى من ممظور شرعى، والجوانب الاقتصادية للفضاء السيبرانى.