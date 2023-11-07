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جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم: نقاتل فى قلب غزة لأول مرة منذ عقود

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:25 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم: نقاتل فى قلب غزة لأول مرة منذ عقود قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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زعم قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، تواجد قوات فى قلب قطاع غزة، لأول مرة منذ عقود.

وقال بحسب الإذاعة العبرية: "إننا نقاتل أيضًا في هذه الساعات في أهم المراكز في قطاع غزة، ولأول مرة في العقود الأخيرة، يتواجد جيش الدفاع الإسرائيلي في قلب مدينة غزة."

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ32 على التوالي الحرب على غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.







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