جارديان: سكان غزة يعيشون كابوسا مروعا في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة

كتبت : نهال أبو السعود

يعيش سكان قطاع غزة من الفلسطينيين كابوس مروع في ظل الازمة الإنسانية بسبب نقص الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء ودواء وسط القصف الوحشي لجيش الاحتلال الذي يتعرض القطاع له بالإضافة إلى الحصار المفروض منذ شهر.

ووفقا للجارديان، لم تقتصر المعاناة على ما سبق فقط، حيث باتت الملاجئ التي يلجأ اليها سكان غزة هربا من القصف مزدحمة الى درجة جعلت من الصعب إحصاء عدد اللاجئين بها، ووصفت الصحيفة الوضع بالمرعب حيث لا يتوافر الخبز او مياه صالحة للشرب او أدوات طهي كما لا تتوافر سوى دورة مياه واحدة لكل 700 أو 800 شخص

وقال مسئول بالأمم المتحدة في خان يونس، أن ساكني تلك الملاجئ بدأوا يلجؤون الى مياه الري للشرب وأضاف انه في ظل التزايد الرهيب للنازحين داخل القطاع اصبح الشغل الشاغل لكل فرد هو كيفية البقاء على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تتزايد بشكل مرعب حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة في القطاع إلى أن عدد الشهداء تجاوز 10 آلاف بينهم ما يزيد على أربعة آلاف طفل.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي مازال مستمر حيث شهد أول أمس الأحد واحد من أعنف عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع منذ اندلاع الصراع، كما تتزيد اعداد النازحين جنوب القطاع حيث وصلت لما يقرب من 700 ألف يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل منشأت تخضع لإشراف الأمم المتحدة، وقال خبراء انه لا يمكن حصر الاعداد الحقيقية لهؤلاء النازحين والتي تتجاوز الرقم المذكور بمراحل.