تنديد أمريكى بتصريحات وزير إسرائيلي طرح خيار ضرب قطاع غزة بالنووى

أحمد علوى

نددت الولايات المتحدة يوم الاثنين بتصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي طرح خيار ضرب قطاع غزة بالنووي.

ووصف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، تصريحات الوزير الإسرائيلي بـ"غير مقبولة على الإطلاق".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "ما زلنا نعتقد أنه من المهم لجميع أطراف هذا الصراع الامتناع عن الخطاب البغيض".

ولفتت الوزارة إلى أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ومن المهم أن تفرق بين حماس والمدنيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تشكك في الأزمة الإنسانية بغزة والخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين.

وتابعت قائلة "نناقش مع إسرائيل ومصر مسألة إدخال الوقود لغزة بطريقة تساعد المدنيين وليس حماس"، مضيفة أنه "ليس هناك أي سبب يجعلنا نعتقد أنه كان هناك تحويلا للمساعدات الإنسانية لفائدة حماس".

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس.

ولاقى تصريح وزير التراث الإسرائيلي إدانات كبيرة، حيث دانته الخارجية الفلسطينية وحركة "حماس" التي اعتبرتها بأنها " تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة ورموزها ضد شعبنا الفلسطيني، وتشكل خطرا على كل المنطقة والعالم".