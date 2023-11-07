تعرف على أسعار سبائك الذهب من وزن جرام إلى 100جرام فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر سبائك الذهب في التعاملات الصباحية بالسوق المصري اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر اليوم 2971 جنيها للجرام، في حين سجل سعر اونصة الذهب في الأسواق العالمية 1979 دولار .

أسعار السبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد تسجل 2971 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7427 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14855 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29710 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 59420 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92398 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 50 جرام 148550 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 100 جرام 297100 جنيه.

سعر الذهب العالمي

الأسبوع الماضي شهد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر نظرة متشددة للسياسة النقدية أقل من المتوقع بالنسبة للأسواق، ليكون نقطة البداية لضعف الدولار وتراجع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية، هذا بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع عن شهر أكتوبر، والذي زاد من عمليات البيع على الدولار بشكل واسع، بعد أن تزايد توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة هذا العام.

الأسواق تضع احتمال الآن بنسبة تتخطى 95% أن البنك الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، ونتيجة لهذا شهدنا انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 4.484%.

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، ولكن الذهب فشل في الاستفادة من كل هذه العوامل، وذلك بسبب ضعف الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بعد أن تراجعت المخاوف بشأن توسع رقعة الحرب في قطاع غزة وانضمام أطراف أخرى.