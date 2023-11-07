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اليوم السابع: نكبة 2023.. 10328 شهيدا و2350 مفقودا

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:35 م
اليوم السابع: نكبة 2023.. 10328 شهيدا و2350 مفقودا اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " نكبة 2023.. 10328 شهيدا و2350 مفقودا.. الاحتلال يهجر الفلسطينيين قسريا إلى جنوب غزة.

 

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