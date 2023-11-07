اليوم السابع: نكبة 2023.. 10328 شهيدا و2350 مفقودا

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " نكبة 2023.. 10328 شهيدا و2350 مفقودا.. الاحتلال يهجر الفلسطينيين قسريا إلى جنوب غزة.

اقرأ فى العدد أيضا..





الرئيس السيسى يستقبل مدير وكالة المخابرات الأمريكية.. ويؤكد: ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة.. «بيرنز»: نحرص على مواصلة التنسيق مع مصر بهدف حل الأزمة



المرشحون للانتخابات الرئاسية يختارون رموزهم الانتخابية اليوم.. المرشحون للانتخابات الرئاسية يختارون رموزهم الانتخابية اليوم





رئيس الحملة الانتخابية يعرب عن تقدير المرشح الرئاسى لمواقف الكنيسة.. البابا تواضروس يستقبل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.. الكنيسة تشيد بإنجازات الدولة التى امتدت إلى جميع المجالات ومواقف القيادة السياسية ضد تصفية القضية الفلسطنية وتقديم المساعدات لغزةلا صحة لزيادة تعريفة الركوب للنقل الجماعى والسرفيس58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية.. أبرزها قانون المرور الجديد وحظر زواج الأطفال لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب



حياة جديدة.. المتعافون من «فيروس سى» يحصلون على شهادة شفاء معتمدة بفضل «100 مليون صحة».. «إبراهيم»: حلم السفر للخارج كاد يتبدد بسبب المرض.. «وفاء»: المبادرة كانت بارقة أمل بعد اليأس من العلاج





«التعليم»: إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد جاهزة وننتظر الشهادات المؤمنة



رانيا المشاط: نتجه نحو الشرق لتوسيع علاقات التعاون لدفع جهود التنميةوزيرة التضامن تضع حجر الأساس لإنشاء مركز «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بالدقهلية