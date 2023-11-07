"الوزراء السعودى" يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر فى تنمية الصادرات غير النفطية

أ ش أ

وافق مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى مجال تنمية الصادرات غير النفطية.



وأوضح وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى الرياض، حيث قرر المجلس تفويض وزير التجارة السعودى أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصرى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية للتعاون فى مجال حماية المستهلك.



كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية تعاون فى مجال الخدمات البيطرية بين حكومتى مصر والمملكة لمدة خمس سنوات، إلى جانب الموافقة على عدد من مذاكرات التفاهم مع عدد من الدول فى مجالات مختلفة.