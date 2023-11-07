النفسية محتاجة إيه.. 9 نصائح ذهبية مهمة للدايت من غير عصبية وتوتر

كتبت مروة محمود الياس

الالتزام بنظام غذائى صحى "دايت" تحدٍ كبير، فلا يمكن إغفال أن الإنسان فيه يصارع فيه رغباته تجاه تناول المزيد من الطعام، خاصة أن الشراهة تجعلنا نفرط فى تناول كل ما هو غير صحى، كالطعام الغنى بالسكر، والأطعمة الغنية بالدهون.

لذا عند اتباعك نظاما غذائيا عليك التفكير أولاً هل هذا النظام يقدم لك نسب العناصر الغذائية والفيتامينات والسكريات وكذا الكربوهيدرات المتوازنة، لأن النقص في أي عنصر من هذه العناصر يؤثر سلبًا على الحالة النفسية، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع mentalhealth الطبي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الأنظمة الغذائية والحالة النفسية معقدة للغاية لأن الطعام الصحى يحسن من المزاج ويعزز من الشعور بحالة أفضل وفقًا للتقرير.

وتابع التقرير موضحًا أهمية أن نلتزم بأنظمة غذائية صحية متوازنة لمواجهة الشعور بالاكتئاب والحزن الذى يصيب البعض عند اتباع انظمة الدايت، ونضح التقرير بعدة نصائح للتغلب على هذه المشكلة :

تأكد أن نظامك يحتوى على كل العناصر والفيتامينات اللازمة لك، وتابع مع طبيب مختص

حافظ على ترطيب جسمك أثناء الدايت، بتناول الكثير من المياه للحفاظ على مزاجك جيدًا

التوازن في تناول الكربوهيدرات والدهون وعدم منعها منعا باتا لأنه يؤثر على الدماغ والنفسية

تناول أطعمة بعينها أثناء الدايت يعزز من الصحة النفسية منها المكسرات والأسماك وزيت الزيتون وفاكهة والبيض

تناول المشروبات العشبية الصحية وابتعد عن القهوة والشاى وكل ما يحتوى على الكافيين

اذا كنت تعانى من مشاكل بالنوم أثناء الدايت استشر طبيبك للضرورة

تناول البروتين الحيوانى والنباتى، كالحبوب، والدجاج مهم جدا للمحافظة على حالتك لمزاجية

تناول وجبة الدايت مع أصدقائك أو عائلتك ولا تترك نفسك للعزلة

البرتقال اليوسفى التفاح من الفاكهة المحسنة للمزاج والمناسبة للدايت لا تتخلى عنها