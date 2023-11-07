المندوبون المساعدون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادي

أدى اليوم الثلاثاء الموافق المندوبون المساعدون الجُدد من دفعة 2019 المعينين بالقرار الجمهورى رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا أمام المستشارعادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أهالي وأقارب الأعضاء الجُدد.

وهنأ رئيس مجلس الدولة القُضاة الجُدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني والجدّ والاجتهاد في أداء رسالتهم السامية، ونبه إلي ضرورة مُحافظتهم على هيبتهم والالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة داخل مجلس الدولة وخارجه.