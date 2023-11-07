المفوض الأممى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة إنهاء العنف فى غزة

وكالات

أكد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ، ضرورة إنهاء العنف في غزة.

وقال تورك في تصريحات صحفية عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة العربية، إن زيارته تأتي لمصر بعد شهر على مرور الحرب في غزة، لافتا إلى أنه سوف يقوم بزيارة معبر رفح للوقوف على دخول المساعدات.

وأشار إلى أنه من المقرر زيارة المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل، لزيادة الجهود الإنسانية لوقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.

من جانبها قالت الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية،السفيرة هيفاء أبو غزالة ، إنه تم التأكيد على الثوابت والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن الأمين العام لجامعة الدول العربية تحدث إلى المفوّض السامي لحقوق الإنسان وخلال لقاءاته عربيا ودولياً وأكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة وجود مساعدات لقطاع غزة ووجود ممرات أمنه لوصولها إلى المدنيين ، وإنهاء العنف الموجه من قبل قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت السفيرة هيفاء أن " أبو الغيط " شدد على موقف مصر والمملكة الأردنية الثابت لرفض التهجير سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أنه تم التباحث حول دور مفوضية حقوقية الإنسان في حماية الشعب الفلسطيني خاصة أن تلك الأحداث تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع .

وأوضحت أنه تم التباحث حول المؤتمر الدولي للاجئين الذي سوف يتم تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل.