اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:11 م
القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى جانب من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عدد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين.

وقامت القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية المخططة بتنفيذ عدد من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كافة مراحل الأنشطة المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بإسلوب احترافى وفقًا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل بإتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

يأتى ذلك استمرارًا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عددًا من قادة القوات المسلحة.

 
القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى (1)
القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى (2)
القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى (3)
القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى

 







القوات المسلحه

الجيش المصرى

اخبار الجيش

جيش مصر

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة