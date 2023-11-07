القاهرة الكبرى 30 درجة.. الأرصاد تكشف متوسط درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مختلف مناطق الجمهورية، وذلك تزامنا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية والأجواء الحارة التى تشهدها البلاد بأغلب الأنحاء.

ومتوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية شمال الصعيد 33 درجة مئوية وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية .

و يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.