اليوم السابع
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القابضة الكيماوية: إعادة هيكلة مطابع محرم وزيادة رأس مالها لـ400 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:24 ص
القابضة الكيماوية: إعادة هيكلة مطابع محرم وزيادة رأس مالها لـ400 مليون جنيه عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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قدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، مذكرة بخصوص هيكلة شركة مطابع محرم الصناعية بالإسكندرية، إحدى شركاتها التابعة، وذلك لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة محمد زكريا محيى الدين .

وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم، وبشأن تطبيق المادة 38 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020 والخاصة بالتعامل مع الشركات الحاسرة تقرر زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 350 مليون جنيه ليصيح 400 مليون جنيه .

والموافقة علي زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 320.7 مليون جنيه ؛ليصبح 350 مليون جنيه بدلا من 29.2 مليون جنيه ،علي أن يتم تمويل الزيادة من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة من الاحتياطيات مع تعديل المادة 6 من النظام الأساسي بما يتماشى من التعديلات .

يشار أن مطابع محرم تعاني من خسائر، وتم ضخ استثمارات جديدة فيها، بدلا من تصفيتها حفاظا على العاملين بالشركة .

 

 

 

 







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