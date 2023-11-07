الفصائل فى غزة: التصعيد الإسرائيلى يعرقل رغبتنا بالإفراج عن 12 محتجزا لدينا

أعلنت الفصائل الفلسطينية فى غزة، الثلاثاء، رغبتها فى الإفراج عن 12 محتجزا من حملة الجنسيات الأجنبية لديها، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلى يعرقل ذلك من خلال تصعيد الوضع الميدانى والعدوان الذى يهدد حياة المحتجزين.

تمكنت الفصائل الفلسطينية فى غزة من تدمير خمس دبابات وناقلة جند إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين105".

وتندلع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال فى شمال شرق وغرب غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير عدد من الدبابات واستهداف جنودا للاحتلال فى غزة.

خسائر عسكرية واقتصادية يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ الشروع فى عمليات التوغل البرى، ونجحت الفصائل الفلسطينية فى استهداف دبابات وناقلات جند إسرائيلية توغلت قرب الطريق الساحلى شمال غربى غزة، وأكدت تدمير 24 آلية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن "مقاتليها باغتوا القوات الإسرائيلية عن قرب، ودمروا هذه الدبابات جزئيا وكليا".

وفى السابق باغتت الفصائل الفلسطينية فى غزة قوة إسرائيلية فى المنطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر، واستهدفت الفصائل دبابة إسرائيلية بـ4 قذائف من طراز "الياسين 105" فى منطقة الأمريكية شمال غربى بيت لاهيا.

كما استهدفت الفصائل فى غزة 3 آليات إسرائيلية فى محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين105"، ودكت الفصائل آليات إسرائيلية تتوغل غرب إيرز بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالإضافة لتدمير جرافة وناقلة جند بقذيفة RPG وقذيفة الياسين 105 فى محور شمال غرب مدينة غزة ليلة أمس.