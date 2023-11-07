اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 10165 والجرحى إلى 27 ألفا

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 07:16 ص
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 10165 والجرحى إلى 27 ألفا غزة
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10165 ونحو 27 ألف جريح منذ اندلاع المواجهات يوم 7 أكتوبر حتى اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت بأن الغارات أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وذكرت "وفا" أن 5 أشخاص على الأقل بينهم سيدة، استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت نقلا عن مصادر طبية بأن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا شمالي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عمليات القصف بالطائرات والمدفعية، تركزت في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.

ووفق الوكالة الرسمية، استهدف الطيران الحربي مسجدا في مخيم البريج وسط القطاع.

 







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