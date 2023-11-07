السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "و.ق.ج" موظف بالمعاش و"ي.ت.ا" عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.